Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kardeşinin marketine baltayla zarar verdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin baltayla markete girerek reyonlara zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı.
H.A, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kardeşi M.A.A'nın işlettiği Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki markete baltayla geldi. Baltayla reyonlara ve ürünlere zarar veren şüpheli, iş yerinden ayrıldı.
Market sahibinin şikayeti üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.A, ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Bu arada, yaşananlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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