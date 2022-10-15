Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde geri gelen tır arkasında bulunan hafif ticari araca çarparak sürükledi. O anlar kameraya yansıdı.
Yenibosna'da bir tır şoförü aracını park yerinden çıkarmak için geri geri hareket etti. Arkadaki hafif ticari aracı fark etmeyen tır şoförü, aracı sürüklemeye başladı.
Otomobili biraz sürükledikten sonra durumu fark eden tır şoförü, şaşkınlığını gizleyemedi.
Tır sürücüsünün hafif ticari araca çarparak sürüklediği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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