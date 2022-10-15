Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bir kişi Atatürk Köprüsü'nden atla geçti
İstanbul'da Atatürk (Unkapanı) Köprüsü'nden bir kişinin atla geçişi, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da bir kişi, trafik akışının olduğu Atatürk Köprüsü'nden atla geçti. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.
Etiketler: İstanbul
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