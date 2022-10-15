Serik ilçesinde sabah saatlerinde yağan dolu Eskiyörük, Şatırlı ve Abdurrahmanlar mahallelerindeki bazı seralara, seralardaki ürünlere ve tarlalardaki mahsullere zarar verdi.

Eskiyörük Mahallesi Muhtarı Ramis Güzel, gazetecilere, sabah namazı sırasında dolu yağmaya başladığını söyledi.

"Zarar tespit çalışmaları yapılacak"

Oldukça büyük yağan dolunun seraların camlarını kırıp, naylonlarını yırttığını belirten Güzel, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne durumu bildirdik. Zarar tespit çalışmaları yapılacak." dedi.

"Seranın camları ve biberlerin hali perişan"

Çiftçi Veli Öztürk, dolunun serasının camlarını kırdığını ve 1,5 ay önce diktiği biber fidelerine zarar verdiğini ifade ederek, "Böyle bir şey görmedim. Doluyu yollar sokaklar almadı. Seranın camları ve biberlerin hali perişan. Birer dönümlük iki tane seramda zararlar oluştu." diye konuştu.

11 dönümlük muz serasında zarar oluştu

Manavgat ilçesinde de kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle çatısının çökmesi sonucu 11 dönümlük muz serasında zarar oluştu. Demirleri yıkılıp naylonları yırtılan seradaki 100 muz ağacı devrildi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve Manavgat Muz Üreticileri Birliği Başkanı Önem Gök, serada incelemelerde bulunarak, üretici Aydın Bulut'a "geçmiş olsun" diledi.

Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle Aydınevler Mahallesi'ndeki bir işyerinin istinat duvarında çökme meydan geldi, park halindeki bir otomobil zarar gördü.