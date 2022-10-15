İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar ve Bahçelievler'de gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede 4 ilçede 33 evde hırsızlık yapan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Küçükçekmece'de olduğu tespit edilen şüpheliler E.A. ile F.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyette suç kayıtları bulunan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.