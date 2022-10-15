Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez maden şehidinin cenazesine katıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için kılınan cenaze namazında saf tuttu.
Patlamada yaşamını yitiren 23 yaşındaki Pınaroğlu için Bartın'ın Muratbey köyünde cenaze namazı kılındı.
Namaza, Pınaroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dönmez ve TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay da katıldı.
Berkay Pınaroğlu için Fatiha okuyan Dönmez, tabutun taşınmasına da omuz verdi.
Etiketler: Bartın Fatih Dönmez İş Kazaları Maden
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