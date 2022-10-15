Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da yaban domuzları şehir merkezine indi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzların yerleşim yeri yakınlarına inerek yiyecek aradığı anlar görüntülendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye inen 15 kadar domuz, karınlarını doyurmak için yiyecek aradı.
Bir süre mahallede kalan domuzlar, ağaç yapraklarını yiyerek beslendi, ardından da ormana girerek gözden kayboldu.
Domuzların bölgede beslendiği anlar kameraya yansıdı.
Etiketler: Bodrum Yaban Domuzu Muğla
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