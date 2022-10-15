Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü.
İzmir'in Kiraz ilçesinde çiftçilik yapan S.Y. ile Muhammed Başol arasında, S.Y.'nin evinin önünde kavga çıktı.
Kavgada S.Y., tabancayla ateş ederek Başol'u yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Kiraz Devlet Hastanesine kaldırılan Başol müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
S.Y. ise jandarma ekiplerince suç aleti ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Bireysel Silahlanma
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