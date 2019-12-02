Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Seyrantepe Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil arıza yaptı.

Durumu fark eden trafik polisi, yağışın etkisiyle yoğunlaşan trafik akışını rahatlatmak için otomobili bir süre iterek sürücüye yardımcı oldu.

Trafik polisinin yağmur altında gösterdiği duyarlılık takdir görürken, o anları trafikte seyir halindeki bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

Kaynak: AA