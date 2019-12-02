Kayakseverlere kesintisiz kayak ve snowboard imkanı sunan kayak merkezinde, yeni sezon öncesi 1200 metre uzunluğundaki kayak pisti ile acemiler ve çocukların rahatça kayak yapabileceği 300 metre uzunluğundaki babylift pistinde yenileme ve bakım çalışmaları yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce, 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen Ovacık Kayak Merkezi, hem turistik hem de sportif açıdan kente katkı sağlıyor.

İlçenin Öveçler köyü mevkiinde yer alan, kristal kar kalitesiyle de yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan kayak merkezi, sezon açılması sonrası İstanbul, Diyarbakır, Malatya, İzmir, Bingöl ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilden kayakseveri ağırlıyor.

Misafirlerine Munzur Dağları'nın ihtişamlı manzarası karşısında, 1500 rakımda doğal güzellikler arasında keyifli vakit geçirme imkanı sunan kayak merkezinde, 100 kişi taşıma kapasiteli teleski, 1 kar ezme makinesi ve 1 kar motoru hizmet veriyor. Ayrıca kayak merkezinin lüks otel konforunu aratmayan 35 oda ve 70 yatak kapasiteli konaklama tesisi bulunuyor.

Her geçen yıl cıvıl cıvıl olan kayak merkezi, yeni sezonda da karın keyfini çıkarmak isteyen kayak, snowboard ve kızak tutkunlarını bekliyor.

Kaynak: AA