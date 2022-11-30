Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da sis ve buzlanma sürücüleri zorluyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Akşama doğru yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilerleyen saatlerde yerini sis ve buzlanmaya bıraktı.
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde yoğunlaşan sis ve buzlanma ulaşımı aksatıyor.
Bölgede çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, yüksek kesimlerin genelinde buzlanma görüldüğünü belirterek sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
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