Kent girişindeki Sere Sola mevkiinde, dünden bu yana sağanak ve yer yer kar yağışı etkili oluyor.

Dağdan kopan kaya parçaları seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü.

Kullanılamaz hale gelen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kişi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çıkarılarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin kaçış anı kameralara yansıdı

İtfaiye polis ve AFAD ekiplerinin de olay yerine ulaştığında kayaların düşmeye devam ettiği ve ekiplerin son anda kaçarak kurtulduğu anlar da cep telefonlarına yansıdı.

Hakkari-Van Karayolu trafiğe kapatıldı

Yolda önlem alan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, düşen kaya parçalarını iş makineleriyle temizledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Hakkari-Van Karayolu'nun heyelan ve kaya düşmelerinden dolayı geçici olarak kapatıldığı bilgisini paylaştı.