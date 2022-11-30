Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ganişeyh Mahallesi Kurudere mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda T.Ö, B.H.Ö, M.B, F.A, M.A, Y.K'nin kazma ve kürekle kazı yaptığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Kayseri Kaçak Kazı
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