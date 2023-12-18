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Türkiye
AA 18.12.2023 11:07

Ardahan'da karda mahsur kalanların yardımına Kızılay ekipleri yetişti

Ardahan'da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Gece yoğun kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalanlara Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek ulaştırdı.

Ardahan'da karda mahsur kalanların yardımına Kızılay ekipleri yetişti

Ardahan-Çıldır, Çıldır-Aktaş kara yollarında kar ve buzlanma dolayısıyla birçok araç yolda kaldı.

Gece boyunca ulaşımın aksadığı yolda araçlarda bulunanların mağdur olmaması için Kızılay ekipleri harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, uzun süre bekleyen araçlardakilere gıda ve içecek ikram etti.

Kızılay Ardahan Şube Başkanı Özcan Şentürk, olumsuz hava koşulları yüzünden kent genelinde gece boyunca ulaşımın yer yer aksadığını söyledi.

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı güzergahında çok sayıda aracın yolda kaldığını belirten Şentürk, "Burada yaklaşık 30 tır ve diğer araçlar vardı. Sürücülerimizin mağdur olmaması için kendilerine içecek ve gıda desteğinde bulunduk. Ekipler alanda içinde su, meyve suyu ve kek olan kumanyalar dağıttı" dedi.

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