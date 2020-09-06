Göle ilçesi Çayırbaşı Jandarma bölgesinde atmaca ve silah ile bıldırcın avlandığı ihbarı alan jandarma, durumu Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Avlanmaya yasak bölgede kota almadan silah ve atmaca ile kaçak avcılık yaptıkları ve 26 bıldırcın vurdukları belirlenen 4 kişi hakkında idari para cezası uygulandı.

Söz konusu kişilere, tazminat ve idari olmak üzere toplamda 17 bin 638 lira ceza kesildi.

Avlanan bıldırcınlar jandarma kontrolünde imha edildi.