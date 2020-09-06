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Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Basri Dere idaresindeki otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Gökçeören Mahallesi Kavşağı yakınlarında Nurullah Palta yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada otomobildeki sürücünün annesi Şerife Dere hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Dere ise kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Dere'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
Traktörün sürücüsü Palta ise gözaltına alındı.
Etiketler: Manisa Kula Devlet HastanesiSon Güncelleme: 6 Eylül 2020 Pazar 17:13
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