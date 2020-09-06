Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta 3 kilo 129 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kars'ta bir otomobilde 3 kilo 129 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu S.B. ve F.B'nin içerisinde olduğu araç sanayi uygulama noktasında durduruldu.
Narkotik köpeği ile arama yapıldı
Narkotik dedektör köpeği Odin'in yardımıyla yapılan aramada araç içerisine saklanmış vaziyette 13 parça halinde 3 kilo 129 gram kubar esrar ele geçirildi.
Ekipler araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Kars uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 6 Eylül 2020 Pazar 17:03
Son Haberler
- 17:24
- 17:13
- 17:09
- 17:01
- 17:18
Sıradaki Haber
Çorum-Sinop arasındaki yangın büyük ölçüde kontrol altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz