Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu S.B. ve F.B'nin içerisinde olduğu araç sanayi uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik köpeği ile arama yapıldı

Narkotik dedektör köpeği Odin'in yardımıyla yapılan aramada araç içerisine saklanmış vaziyette 13 parça halinde 3 kilo 129 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekipler araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.