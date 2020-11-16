Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son bir ay içinde internet üzerinde işlenen suçlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, bazı sitelerin ABD, Hollanda, İran, Fransa, Rusya ve Tayvan üzerinden illegal yayın yaptığı tespit edildi.

Sitelerden 33'ünün müstehcen içerikli, 33'ünün de yasadışı bahis sitesi olduğu belirlenerek erişimi engellendi.