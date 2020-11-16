Haber Giriş: Kaynak: AA
DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" ile 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA ]
Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında örgütün "sözde Rakka emiri"nin de bulunduğu Suriye uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan Suriye uyruklu H.E., Y.Ş., M.H. ve M.E.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.
Kayseri'de 13 Kasım'da düzenlenen operasyonda 2014-2018 yıllarında Suriye'de faaliyet yürüten DEAŞ'ın "sözde Rakka emiri" H.E. ile "örgütün infazcısı" Y.Ş. ile M.H. ve M.E. gözaltına alınmıştı.
H.E'nin, Türkiye'ye geldikten sonra Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ve Adana'da örgütü canlı tutma adına faaliyet yürüttüğü tespit edilmişti.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 11:20
Son Haberler
- 12:20
- 12:10
- 12:06
- 11:56
- 11:44
Sıradaki Haber
Polisin kazası arkadaşının kask kamerasına yansıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz