Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovancılar'ın Ekinözü köyünde bulunan sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler teknik ve fiziki takip sonucu Y.A., N.D., E.D., H.Ç. ve V.A.'yı alanda kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada, 3 dedektör ile çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.