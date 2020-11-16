Haber Giriş: Kaynak: DHA
Konya'da bir obruk daha
[Fotoğraf: DHA]
Konya'nın Karapınar ilçesinde tarla sahipleri ve çalışanlar her an obruk riskiyle karşı karşıya. İlçedeki tarlada 3 metre çapında ve 15 metre derinliğinde bir obruk daha oluştu.
Konya Karapınar'da 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi Acarlar mevkisinde de çobanlar tarafından fark edilen obruğun, 3 gün önce oluştuğu tahmin ediliyor.
Çiftçi Murat Acar, ''3 gün önce çobanlar tarlada obruk oluştuğunu söyledi. Tarlaya geldiğimizde korkunç bir durumla karşılaştık. O sırada başka bir tarlada bulunan kardeşlerimi telefonla arayıp dikkatli olmalarını istedim. Biz korku içinde yaşıyoruz. Geceleri tarlamızda yürüyemiyoruz, içine düşeriz diye. Yine gündüz her an obruk olabilir diye çalışamıyoruz" dedi.
[Fotoğraf: DHA]
Acar, obruğun 3 metre çapında ve 15 metre derinliğinde olduğunu belirtti.
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