Haber Giriş: Kaynak: AA
FETÖ şüphelisi eski hakimler Yunanistan'a kaçacaktı
Edirne'de aralarında doktor ve eski hakimlerin de bulunduğu 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi Paşaköy yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde FETÖ şüphelileri meslekten ihraç edilmiş hakimler A.A.K., V.Ş.G., doktor H.A. ve S.A. ile öğretmenler M.K., M.G. ve A.T.'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Etiketler: FETÖSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 12:06
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