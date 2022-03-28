Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 08:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ardahan'da eğitime 1 gün ara verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ardahan merkez, Hanak, Damal, Çıldır ve Posof ilçelerinde devam eden kar yağışı ve tipi sebebiyle okullar 1 gün daha tatil edildi.
Ardahan’da akşam saatlerinden itibaren merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı şiddetini sürdürüyor.
Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan merkez başta olmak üzere Hanak, Damal, Çıldır ve Posof ilçelerinde eğitime 1 gün daha ara verildi.
Öte yandan il genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken kapalı olan köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları da devam ediyor.
Etiketler: Ardahan Yüz Yüze Eğitim Kar Yağışı
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