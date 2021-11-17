Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da altın varaklı eski el yazması Tevrat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da yol kontrolünde durdurulan otomobilde, altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi.
Ardahan'da, jandarma ekipleri, Ardahan-Kars kara yolu Çamlıçatak mevkiindeki yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.
Kastamonu'dan geldiği belirlenen araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, altın varaklı, eski el yazması Tevrat ele geçirildi.
Tevrat'a el koyan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.
Etiketler: Ardahan Tarihi Eser
Son Haberler
- 11:16
- 11:19
- 11:20
- 11:02
- 10:58
Sıradaki Haber
Kars'ta termometreler eksi 9'u gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz