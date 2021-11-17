Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yayaya çarpan otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobiliyle seyreden sürücü, yolun karşısında geçmek isteyen yayaya çarptı. Kaza nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüjde bulunan palmiyelere çarparak karşı şeride geçti. Kaza anı kameraya yansıdı.
Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde otomobiliyle seyreden sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan C.Ö.'ye çarptı.
Kaza sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjde bulunan palmiyelere çarparak karşı şeride geçti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın şiddetiyle yaralanan C.Ö.'yü ambulansla Söke Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza anı kamerada
Kaza anı bulvar üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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