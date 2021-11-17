Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana merkezli 3 ilde yasa dışı silah ticareti yaptıkları ileri sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirlediği 15 şüpheliye yönelik Adana, Konya ve Mersin'de 33 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, ruhsatsız 3 tabanca, 2 pompalı tüfek, 4 şarjör ve 102 mermi ele geçirildi, zanlılardan 13'ü yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.
Etiketler: Kaçakçılık
Son Haberler
- 10:38
- 10:36
- 10:32
- 10:40
- 10:40
Sıradaki Haber
Uyuşturucu baskınında 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz