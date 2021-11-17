Çine Akçaova Göleti’nde yükseltilme çalışmalarının ardından Sarılar, Bekarlar ve Seferler bölgelerinde yapılması planlanan yeni göletlerde etüt çalışması gerçekleştirildi.

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Konu ile ilgili Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sulama amaçlı olarak işletmede olan Çine Akçaova Göleti yükseltilmesi ile Akçaova Sarılar, Bekarlar ve Seferler HİS Göleti etütleri Bölge Müdür Yardımcılarımız Nevzat Tatar ve Mehmet İskender ile Planlama Şube Müdürlüğü personelimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir” ifadeleri yer aldı.