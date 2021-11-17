Akşam saatlerinde Cizre'deki evinden çıkan Korucubaşı Emin Negiz, park halindeki otomobiline yöneldi.

Otomobile bineceği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından el bombalı saldırıya uğradı.

Negiz, bombanın patlamasıyla ağır yaralanırken, şüpheli kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı.

Negiz, yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de saldırı sırasında hasar gören otomobilde ve çevresinde araştırma yaparak, delil topladı.

Saldırıdan sonra kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatan güvenlik güçleri Cizre kent merkezinde bazı adreslerde arama yaptı.