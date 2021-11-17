Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şırnak'ta el bombalı saldırı
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ta otomobiline bineceği sırada şüpheli kişilerin el bombalı saldırısına uğrayan Korucubaşı Emin Negiz ağır yaralandı.
Akşam saatlerinde Cizre'deki evinden çıkan Korucubaşı Emin Negiz, park halindeki otomobiline yöneldi.
Otomobile bineceği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından el bombalı saldırıya uğradı.
Negiz, bombanın patlamasıyla ağır yaralanırken, şüpheli kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı.
Negiz, yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de saldırı sırasında hasar gören otomobilde ve çevresinde araştırma yaparak, delil topladı.
Saldırıdan sonra kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatan güvenlik güçleri Cizre kent merkezinde bazı adreslerde arama yaptı.
Etiketler: Şırnak
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