Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güzergahının dışındaki minibüs trafikten men edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde güzergah ihlali yaptığı tespit edilen servis aracı 15 gün trafikten men edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen trafik ve asayiş uygulamasında durdurulan servis aracının, güzergahı dışında taşımacılık yaptığı tespit edildi.
Karacebey ilçesi sınırlarında taşımacılık yapması gereken yolcu servisinin İnegöl ilçesinde yolcu taşıdığını tespit eden ekipler, sürücüye 1394 lira cezai işlem uygularken, servis aracını 15 gün trafikten men etti.
Serviste bulunan yolcular ise uygulama noktasına çağrılan bir başka araç ile yolculuğunu sürdürdü.
Etiketler: Bursa Denetim Servis Aracı
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