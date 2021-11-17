Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen trafik ve asayiş uygulamasında durdurulan servis aracının, güzergahı dışında taşımacılık yaptığı tespit edildi.

Karacebey ilçesi sınırlarında taşımacılık yapması gereken yolcu servisinin İnegöl ilçesinde yolcu taşıdığını tespit eden ekipler, sürücüye 1394 lira cezai işlem uygularken, servis aracını 15 gün trafikten men etti.

Serviste bulunan yolcular ise uygulama noktasına çağrılan bir başka araç ile yolculuğunu sürdürdü.