Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk etti.
Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen yelkenli teknedeki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 3 şüpheli de yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik Yunanistan
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