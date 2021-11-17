Zorlu trafikte dakikalarla hatta saniyelerle yarışan ambulans şoförleri, her gün yüzlerce vakaya ulaşıyor. Can kurtarmak, hastaneye yetiştirmek için mücadele ediyorlar.

Ancak ne yazık ki yoğun trafiğin yaşandığı noktalarda birtakım engelleri aşmakta güçlük çekiyorlar. Bunların başında da kırmızı ışıkta bekleyen araçlar geliyor. Sürücülerin çoğu özellikle kırmızı ışıklarda "EDS’ye yakalanırım, ceza yerim" korkusuyla ambulanslara yol vermek istemiyor.

Ancak çoğu sürücünün bu korkusu yersiz. EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) bulunan trafik ışıklı kavşakta, sürücüler sirenleri açık bir ambulansa yol vermek için kırmızı ışıkta geçmesi durumunda, görevli personel tarafından görüntü izleniyor ve herhangi bir cezai işlem uygulanmıyor. Aksine sirenleri öten ambulansa kırmızı ışıkta yol vermemenin cezası var.

Çok sık rastlanmasa da herhangi ceza geldiği durumlarda ise Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne mail ya da dilekçe ile cezaya itiraz edilebiliyor.

Biz de ambulansa binip trafiğe çıktık ve sürücülerin ambulans sirenine verdikleri reaksiyonu gözlemledik.

"Göz göze gelmemize rağmen yol vermeyen sürücüler var"

Ambulans sürücülerinin yaşadığı tek sorun bu değil elbette. Sirenleri yanan ambulansın peşine takılan sürücüler hem trafiği tehlikeye sokuyor hem de ambulansın dikkatini dağıtarak, ilerlemesine engel oluyor. Ambulans şoförü Emre Yakupoğlu, trafikte yaşadıkları sıkıntıları şöyle sıralıyor:

"İstanbul trafiği yoğun olduğu için araçlar, sirenleri açan ambulansın peşine takılıyor. Hatta dörtlülerini yakarak, sanki hasta yakınıymış gibi takip ediyorlar. Çoğu zaman da yakın takip ettikleri için biz bu sefer arkayı kontrol etmek zorunda kalıp yavaşlıyoruz. Sürücüler, takip mesafesini ayarlamadıkları için de bazen tampon tampona gidiyoruz ve ambulansa arkadan çarpıyorlar. Bazı sürücülerle göz göze gelmemize rağmen yol vermiyorlar."

"Sirenleri gördüklerinde rotalarını değiştirsinler"

“Ambulansa hiçbir şekilde yaklaşmasınlar” diyen Yakupoğlu, sürücülerin sirenleri yanan ambulansla takip mesafelerini korumalarının çok önemli olduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Eğer yol verecek durumları yoksa sirenlerimizi gördüklerinde rotalarını değiştirsinler. Bazen çok daha yoğun ilçelere, mahallere giriyoruz. Sürücülerin park etme şekilleri de çoğu zaman yanlış oluyor. Sanki o yoldan hiç ambulans ya da itfaiye geçmeyecekmiş gibi… Buna da dikkat etmelerini istiyoruz. Bizim için saniyeler, dakikalar çok önemli. 1 dakika az gibi gözüküyor ama bizim 1 dakika daha kazanmamızın hayati önemi var.”

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu