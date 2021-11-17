Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yol verme tartışması kanlı bitti: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesinde yol verme tartışması bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırılırken, olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İddiaya göre, Ülkü Mahallesi 830 Sokak'ta M.V.D., seyir halinde olan Yasin T'nin yol verme tartışması sebebiyle aracının önünü keserek küfür etti.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçlarda bulunan Halil T, Murat T. ve Ahmet Ç. silahla, Yasin T, Ahmet B. ve Özkan D. ise bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis, 3 şüpheliyi arıyor
Yaralıların bir kısmı sağlık ekiplerince bir kısmı ise yakınları tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.V.D, Emrah D. ve Savaş D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İzmir
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