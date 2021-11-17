Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Yolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil, bariyerleri aşarak yön değiştirdi. Yolun karşısına geçen araç, otobüs durağı ve elektrik direğine çarparak durabildi.

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