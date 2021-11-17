Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 04:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
Bariyerleri aşıp karşı yola geçti, durağa çarpıp durabildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçen otomobil, otobüs durağı ve aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer yönüne doğru ilerleyen aracın sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti.
Otomobil, bariyerleri aşarak yön değiştirdi. Yolun karşısına geçen araç, otobüs durağı ve elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Yolda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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