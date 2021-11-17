Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 04:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
5 kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasının görüntüleri ortaya çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, öğrenci servisinin devrilmesiyle 4’ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde 9 Kasım günü, lise öğrencilerini taşıyan Mehmet Özdemir yönetimindeki servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş’e çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp köprüden dereye uçtu.
Birsen Giriş kaza yerinde, öğrenciler Mert Efe Akıllı, Esma Nur Avcı, Rabia Üst ve Ege Yılmaz kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.
Güvenlik kamerasının kaydettiği trajik görüntüde, lise öğrencilerini taşıyan servis midibüsünün, yoldan geçmeye çalışan bir kadına çarptığı görülüyor.
Talihsiz kadın, metrelerce savrulurken, hızla giderken kontrolden çıkan midibüs de duramayarak köprüden aşağıya uçuyor.
5 kişinin ölümüne yol açan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
Son Haberler
- 08:12
- 07:55
- 07:33
- 07:30
- 07:46
Sıradaki Haber
Hatay'da bir evde çıkan yangın iki eve daha sıçradı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz