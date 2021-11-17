Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 01:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 50. Yıl Baştabya İstasyonu üst geçidi yolcu geçişine kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu üst geçidi, bir aracın zarar vermesi nedeniyle yolcu geçişine kapatıldı.
İstanbul'da bir aracın üst geçide çarpması sonucu üst geçit yolcu geçişine kapatıldı.
Konuyla ilgili Metro İstanbul sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:
''T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu üst geçidine kara yolu aracının zarar vermesi nedeniyle üst geçit yolcu geçişine kapatılmıştır. Araçlarımız 50. Yıl Baştabya İstasyonu'nda durmayarak, istasyonu pas geçmektedir.''
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İstanbul
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