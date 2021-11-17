İstanbul'da bir aracın üst geçide çarpması sonucu üst geçit yolcu geçişine kapatıldı.

Konuyla ilgili Metro İstanbul sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:

''T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu üst geçidine kara yolu aracının zarar vermesi nedeniyle üst geçit yolcu geçişine kapatılmıştır. Araçlarımız 50. Yıl Baştabya İstasyonu'nda durmayarak, istasyonu pas geçmektedir.''