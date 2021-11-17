Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde hırsızlık şüphelisi C.K, akrabalarına ait dört katlı bir binaya girdi. Eve girdikten sonra C.K ikametin sahibiyle karşılaştı.

Panikleyen C.K, balkondan inmeye çalıştığı sırada 3’üncü kattan aşağı düşerek yaralandı. Ev sahibi durumu polise bildirdi.

Olay mahalline giden polisler, sağlık ekiplerini bölgeye çağırdı.

"Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten"

Yakalanan C.K, kendisini aklamak için şaşırtan bir savunma yaptı. C.K,” Aşağı atlamadım, aşağıdaydım zaten. Beni dövdüler yemin ediyorum. Hırsızlığa girmedim, kapının önündeydim. Hiçbir yerden atlamadım” diyerek kendisini savundu.

Sağ ayağı kırılan ve düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar meydana gelen C.K, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürülecek.