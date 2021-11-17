Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 07:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da zehir taciri 3 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Keçiören ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma sonucunda C.Ö, N.C.Ö. ve B.M.Y'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, şüphelileri uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada Sanatoryum Caddesi'nde suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların aracında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hap bulundu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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