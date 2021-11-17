Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'daki fabrika yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde iplik fabrikasının pamuk deposunda çıkan yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Esentepe Mahallesi'ndeki fabrikanın deposunda dün çıkan yangına, Denizli ve çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti.
Gece saatlerinde kontrol altına alınan yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangında, fabrika binasında ve depodaki ürünlerde zarar oluştu. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.
Olay
Esentepe Mahallesi'ndeki fabrikanın pamuk deposunda dün, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, bölgeye itfaiye, Dinar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları, polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Yangının çıktığı depoda kimsenin olmadığı öğrenilmişti.
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