Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Lunaparktaki gondol yandı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir’in Edremit ilçesinde, lunaparkta bulunan gondol yanıp küle döndü. Gondolun yandığını görenler itfaiyeye haber vererek yardım istedi.
Akçay Mahallesi kordon boyundaki lunaparkta bulunan gondol elektrik kontağı yüzünden aniden alev aldı.
Gondolun yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Yangın, Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Etiketler: Balıkesir
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