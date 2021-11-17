Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uyuşturucu baskınında 5 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar’da polis tarafından bir eve yapılan baskında 5 kişi değişik türlerde uyuşturucu maddelerle yakalandı.
Olay, kent merkezi Erenler Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir evde uyuşturucu alışverişi yapılacağı yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.
Baskında arama yapan ekipler 7 gram çeşitli uyuşturucu madde, 63 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonun ardından 27 yaşındaki O.T., 20 yaşındaki S.D., 29 yaşındaki Y.K., 24 yaşındaki A.Ç. ve 29 yaşındaki İ.E. gözaltına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar Uyuşturucu
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