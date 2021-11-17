Çorum Üçtutlar'da bulunan 1,5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğundaki, Dikiciler sokağı büyük ilgi görüyor. Turistlerin de ilgisini çeken sokakta, üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor.

Eskiden 40'ı aşkın esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, Çorum Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla tarihi sokak, yıl sonunda kent turizmine kazandırılacak.

"Tarihi dokusunu koruyoruz"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmasında artık sona gelindiğini belirterek, "Bu tarihi arastayı, tüm dokusunu koruyarak restore ediyoruz. Hem şehrimizin tarihine ve kültürüne sahip çıkmış hem de esnafımızın kullanımına açmış olmayı hedefliyoruz" dedi.

Arastada 42 sene ayakkabı tamirciliği yapan esnaf Kemal Ceyhan, 1957'deki halinin birebir aynısı olduğunu aktardı.