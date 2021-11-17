Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Betonu kırılan balkondan düştü, hayatını kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde betonu kırılan balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Gevrekli Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Ayşe Akbaş, gece saatlerinde hava almak için 2. kattaki evinin balkonuna çıktı.
Korkulukları bulunmayan balkonun betonunun bir kısmının kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Akbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Akbaş'ın cenazesi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Konya
Sıradaki Haber
Ağrı dağı eteklerinden Balkan şampiyonluğuna
Yükleniyor lütfen bekleyiniz