Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde annesinin ve antrenörünün desteğiyle ilgi duyduğu güreş sporuna başlayan Birgül Şimşek güreş sporunun sadece erkekler tarafından yapıldığı algısına rağmen pes etmedi.

13 yaşındaki Birgül Şimşek, Ağrı Dağı eteklerinde ve Gençlik Spor İlçe Merkezi'nde yaptığı zorlu antrenmanların ardından, Yunanistan’da düzenlenen Balkan Gençler Güreş Şampiyonası’na katılarak altın madalyanın sahibi oldu.

Hem okula gidip hem de antrenmanlarına devam eden Birgül’ün hedefi ise Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılıp Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak.

“Birgül’ün başarısı peşinden gelecek sporcuları teşvik edecek”

Şampiyon sporcu Birgül Şimşek’i ziyaret eden Spor Şube Müdürü Cemil Budak ile Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, sporcuyu tebrik ederek başarısından dolayı altın hediye etti.

Çalgan, doğu bölgesinde yaşayan kız çocuklarının elde ettikleri başarıların kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Bölgede yapılan tesisleşme sayesinde doğu illerinin batı illerinden bir farkı kalmadığını anlatan Çalgan, “Birgül bizim hem başarılı hem de kıymetli bir sporcumuz. Ağrı Dağı’nın eteklerinde kız çocuklarımızın devletimizin imkanlarıyla başarılar elde etmeleri bizleri son derece memnun ediyor. Birgül’ün başarısı peşinden gelecek sporcularımızı da teşvik edici olacak. Biz Birgül gibi başarılı sporcularımızı yetiştirmeye devam edeceğiz. Ben bu manada Türkiye’nin doğu illerinin batı illerinden bir farkı kalmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim” dedi.

“Bundan sonra Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak istiyorum”

Başarısındaki en büyük etkenin annesi ve antrenörü olduğunu vurgulayan milli sporcu Şimşek, sıradaki hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak olduğunu söyledi:

“Çorlu’da Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Orada Türkiye ikincisi oldum. Burada ikinci olduğum için Balkan Şampiyonası takımı düzenlendi. Yunanistan’a maça gittim. Orada şampiyon oldum, Türk Bayrağı’nı göndere çıkardım. Bu spora çok ilgim vardı. Daha sonra ablam voleybola gittiği için ben de oradan merak salıp spora başladım. Babam önce istemiyordu. Kız çocuğu güreş yapmaz dedi. Ama Ceren hoca ve annem bana çok destek oldu. Bu yüzden devam ettim ve şampiyon oldum. Bundan sonra Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak ve ülkemin bayrağını gururla dalgalandırmak istiyorum.”

“Ben hep kızımın yanındaydım ve olmaya devam edeceğim”

Özlem Şimşek, güreş sporuna başladığı ilk günden beri kızını desteklediğini söyleyen anne, Balkan şampiyonluğunun kendileri için bir hayal olduğunu ve başarısından dolayı kızıyla gurur duyduğunu anlattı.

Dört çocuk annesi olduğunu ve dört çocuğunun da sporla ilgilendiğine değinen Şimşek:

“Bu çok güzel bir duygu. Kızım bana böyle bir duyguyu yaşattığı için çok mutluyum. Araba yoktu, yaya gidip geliyorduk. Kızım büyük zorluklar içerisinde gidip geldi antrenmanlara. Ben hep kızımın yanındaydım ve olmaya devam edeceğim. Birgül’ün ikiz bir erkek kardeşi var. O da kort tenisle ilgileniyor. Ben onlarla her yere gidip geliyorum, bana da spor oluyor. Balkan Şampiyonası'na gidebileceğimizi hiç beklemiyordum. Haberi aldığımda çok mutlu oldum. Kız çocuğu okuyup ne yapacak gibi şeyler söylediler. Ben de inat ettim ve sonuna kadar destek verdim. Çocuğum da beni hayal kırıklığına uğratmadı” dedi.

“Babası spor yapmasına karşıyken kendi elleriyle kampa götürdü”

Milli sporcu Birgül Şimşek’in antrenörü olan ve Balkan Şampiyonası'na birlikte hazırlanan Güreş Antrenörü Ceren İlayda Sönmez, “Birgül’ün Yunanistan’da şampiyon olması bizim için çok gurur verici. Doğuda aileler özellikle güreş branşında kız çocuklarının güreş yapmasına izin vermiyorlar. Birgül’ün babası da bu duruma karşıydı. Ama zamanla Birgül antrenmanlara gelip başarıyı yakalayınca annesinin de vermiş olduğu destekle zamanla babası da bu durumu kendi içinde törpülemiş oldu. Hatta Birgül Edirne’de Milli Takım kampına gideceği zaman babası kendi elleriyle götürdü. O da çocuğuyla çok fazla gurur duymaya başladı. Şampiyon olduğu için babası da elinden gelen tüm destekleri sunuyor” dedi.