Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.01'de merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

5 büyüklüğündeki depremin ardından 85 artçı yaşandı

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Göle'de saat 17.08'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası toplam 85 artçı deprem meydana geldi.

Depremin etkili olduğu bölgelerden, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 60 ihbarın ulaştığı bilgisini de paylaşan AFAD, 2 evin duvarının çöktüğünü, 3 kişinin de yaralandığını aktarmıştı.