İstanbul'da, yargı kararıyla arazisinden geçen yoldaki asfaltı söken kişi, sürücülerin yaşadığı sıkıntıya duyarsız kalmadı. Çatalca'yı Büyükçekmece'ye bağlayan yol yine toprak halde kalacak, ama arazi sahibinin onayıyla genişliği, 3 metreden 6 metreye çıkacak.

Asfalt yol bir yerden sonra toprak yola dönüyor. 261 metre boyunca devam eden bu durum, sürücüleri çileden çıkarıyor.

Sürücüler yargı kararı ile arazisinden geçen asfaltı söken kişiye tepkili. Tepkiler üzerine arazi sahibi yolda genişletme yapılmasına izin verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Asfaltın söküldüğü yol hala toprak halde, ancak araç sahiplerinin daha rahat geçebilmesi için genişletiliyor.

Çatalca'yı Büyükçekmece'ye bağlayan yoldaki çalışmalar devam ediyor. Öncesinde 3 metre ve tek şerit olan yol çalışmaların ardından 6 metre ve çift şerit olacak.

Bölgedeki ulaşımı zorlaştıran olay, karayolunun bir vatandaşın arazisinden geçmesiyle başladı. Olay yargıya taşındı. Yerel mahkemelerin kararlarının ardından, konu Yargıtay tarafından da ele alındı. 6 yıl sonra vatandaş haklı bulununca, yolun 261 metrelik bölümündeki asfalt söküldü.

Kaynak: TRT Haber