Türkiye
Bakan Soylu: Belediye imkanlarını teröre aktarıyorlar22 Kasım 2019 Cuma 16:44 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 16:48
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevlendirme yapılan belediyeler ile ilgili, "Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını öğrenince naylon fatura düzenleyip parayı teröristlere aktarmışlar. Belediye imkanlarını teröre aktarıyorlar." dedi.
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Görevden almaların sebebi neydi? Hangi belediyenin görevi hendek kazdırmak? Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını öğrenince naylon fatura düzenleyip parayı teröristlere aktarmışlar." ifadelerini kullandı.
Soylu, "Daha dün yakaladık. Köylüleri de tehdit etmişler. Çocukları festivallerden dağa yolluyorlar. HDP binası önündeki anneler çocuklarım dağa burdan gönderildi diyor. Belediye imkanlarını teröre aktarıyorlar." diye konuştu.
Kaynak: TRT Haber
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