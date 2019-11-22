Türkiye

Bakan Soylu: Belediye imkanlarını teröre aktarıyorlar

22 Kasım 2019 Cuma 16:44 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 16:48

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevlendirme yapılan belediyeler ile ilgili, "Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını öğrenince naylon fatura düzenleyip parayı teröristlere aktarmışlar. Belediye imkanlarını teröre aktarıyorlar." dedi.

[Fotoğraf: AA]