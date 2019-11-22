Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda koruma alanının 4 kat artırıldığını ve bölgenin imara açılmayacağını söyledi.

Kurum, "Tarihi değerlerimizi ortaya çıkartacak Sinop için de bir kentsel yenileme alanı ilan ediyoruz." diye konuştu.

Dipsiz Göl eski haline getirilecek

Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik. Bundan sonra kazıların yapılmaması amacıyla da çevre etki değerlendirme yönetmeliğinde değerlendirmeye gittik. Bundan sonra Türkiyemizin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin bakanlığımızdan ÇED raporu olma zorunluluğu getirdik. Bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız.

Kaynak: TRT Haber