Türkiye
Yolu şaşıran sürücünün otomobili merdivende kaldı22 Kasım 2019 Cuma 15:23 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 15:27
Zonguldak'ta valilik binası önünde yolu şaşıran sürücü, merdivene doğru sürdüğü otomobille basamaklarda kaldı. Otomobil, merdivenden çekiciyle kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA ]
Olay, Zonguldak'ta saat 11.00 sıralarında, kent merkezindeki valilik binası önünde meydana geldi.
Zihni K. otomobiliyle bina önünden ana yola inmek istedi. Dalgınlığı sonucu iniş yolunu şaşıran Zihni K., merdivene doğru sürüp, aracıyla basamaklarda kaldı.
[Fotoğraf: DHA ]
Aracın merdivende kaldığı ihbarıyla valilik önüne trafik polisleri sevk edildi. Otomobil, çekiciyle basamaklardan kaldırıldı.
Çevredekiler ise bu anları merakla izledi.
Kaynak: AA
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