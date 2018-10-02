Aracını vatandaşların üzerine böyle sürdü

Alınan bilgiye göre, İstanbul Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darp ettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi.

Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra, şahıs aracını hareket ettirirken, vatandaşların tepkisi sürdü.

Şahıs aracını vatandaşların engelleme çabalarına rağmen kaldırıma doğru çıkardı. Bu sırada aracıyla bazı vatandaşlara ve park halindeki araçlara çarpan şahıs, olay yerinden kaçtı.

Olayda bazı kişiler yaralandı.

Kaçan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA