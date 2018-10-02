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Pegasus uçağından Zagreb Havalimanı'na zorunlu iniş

İstanbul Sabiha Gökçen-Paris Orly seferini yapan Pegasus uçağı, bir yolcunun çantasındaki elektronik sigaranın alev alması sonucu Zagreb Havalimanı'na iniş yaptı.

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Pegasus uçağından Zagreb Havalimanına zorunlu iniş

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen-Paris Orly seferini yapan uçakta bir yolcunun çantasında bulunan elektronik sigaranın alev aldığı, pilotların yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, uçağın Zagreb Havalimanı'na iniş yaptığı belirtildi.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, "PC1135 " numaralı Boeing 737-800 tipiyle icra edilen İstanbul Sabiha Gökçen-Paris Orly uçağının Zagreb Havalimanı'na iniş yapmasına dair haberler yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Pegasus Hava Yolları’na ait PC1135 nolu Boeing 737-800 tipi AMP tescilli İstanbul Sabiha Gökçen - Paris Orly uçağımızda, uçuş sırasında bir misafirimizin çantasında bulunan elektronik sigara alev almıştır. Pilotlarımızın yolcu güvenliğini gözeterek aldıkları tedbir sonucu, söz konusu uçağımız Zagreb Havalimanı'na iniş yapmıştır. Uçakta bulunan bütün misafirlerimiz güvenli bir şekilde uçaktan indirilmiş olup, hiçbir misafirimizin herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır" denildi.

İlgili haberde konu edildiği gibi uçaklarının Zagreb'e iniş yapmasının motor arızasıyla kesinlikle ilgisi olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zagreb Havalimanı, uçak, Sabiha Gökçen, pegasus hava yolları, Paris Orly, Elektronik sigara
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